"Казанского стрелка" Галявиева отправили в СИЗО на два месяца

Советский суд Казани на два месяца арестовал Ильназа Галявиева, который открыл стрельбу в школе № 175, передает ""Новая газета"".

Сторона защиты не возражала против избрания меры пресечения в виде ареста, Галявиев также был согласен.

19-летний Галявиев открыл стрельбу в школе № 175 в Казани 11 мая. Погибли детей, двое взрослых, ранены еще 23 человека. СК возбудил дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Следователи сообщали, что у стрелка было диагностировано заболевание мозга. По данным "Коммерсанта", речь идет об атрофии головного мозга: при этом заболевании поэтапно отмирают клетки и нарушается нейронная связь между ними.