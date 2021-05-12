Художницу Нордик оштрафовали на 20 тысяч рублей за "феминистическую цепь солидарности"

Дзержинский суд Петербурга оштрафовал художницу Лелю Нордик на 20 тысяч рублей за анонс акции с фенистской цепи солидарности, сообщает "Апология протеста",

Напомним, на Нордик составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (проведение акции без подачи уведомления). Поводом стал пост художницы в Facebook с анонсом акции "Феминистская цепь солидарности с пострадавшими от политического преследования и полицейского насилия" 14 февраля.

Нордик задержали 22 апреля после заседания Фрунзенского районного суда, который оштрафовал ее за участие в протестах в поддержку Навального 21 апреля. Перед этим к ней пришли по месту прописки с обыском: по уголовному делу о якобы приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения на акции 23 января.