Сотрудники комитета по энергетике и инженерному обслуживанию отчитались о доходах за 2020 год

На сайте администрации Петербурга 11 мая разместили декларации сотрудников комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Самый большой доход задекларировал председатель комитета Андрей Бондарчук. За 2020 год он заработал 5,1 млн рублей, что на 8,6 млн меньше, чем годом ранее. Еще из декларации Бондарчука пропал земельный участок и гараж, но появилась квартира площадью 132 кв. м, в которой он проживает с женой и тремя детьми. Его жена заработала 772 тысячи рублей. Доход супруги заметно увеличился по сравнению с 2019 годом - почти в девять раз: с 86 тысяч до 772 тысяч рублей в год.

Дмитрий Долгов, заместитель Бондарчука, отчитался о доходе в 1,9 млн рублей. Столько же он заработал и в 2019 году. Он владеет квартирой площадью 61 кв. м, земельным участком площадью 1256 кв. м и нежилым домом. Передвигается Долгов на автомобиле ВАЗ 2105 или снегоболотоходе CAN-AM OUTLANDER MAX XT 650 EFI.

Начальник отдела газификации и топливных ресурсов Роман Балуев увеличил свой годовой доход в два раза и заработал за 2020 год 4,1 млн рублей. У него в собственности находятся два нежилых помещения общей площадью 110 кв. м, доля в квартире площадью 95 кв.м и доля в еще одном нежилом помещении площадью 1385 кв. м. Данные о транспортном средстве остались прежними. Балуев передвигается на кроссовере Honda Pilot.

Главный специалист отдела газификации и топливных ресурсов Светлана Данилкова по-прежнему лидирует по количеству объектов собственности, которых у нее 11: пять квартир (в одной из квартир площадью 1483 кв. м она владеет долей 8/792), садовый дом, жилой дом и четыре земельных участка (в одном из участков площадью 1000 га Данилкова владеет долей 1/580). За 2020 год она заработала 1,5 млн рублей.

Начальник отдела закупок Сергей Александров отчитался о доходе в 1,5 млн рублей. Его доход не изменился с 2019 года, но его жена смогла заработать за год 227 тысяч рублей. В 2019 году ее доход составил 600 рублей.

Константин Леньков

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