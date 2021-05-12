Митинг глазами Беглова

Депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский на заседании парламента 12 мая спросил у губернатора Александра Беглова о массовых задержаниях людей на акции 21 апреля. Глава города разразился длинной речью о напуганных женщинах, отмененных спектаклях, звонках о минировании больницы и многом другом, что, по его данным, произошло в городе во время митинга. ЗАКС.Ру разбирался в соответствии слов губернатора реальности.

Глава Петербурга Александр Беглов выступал в ЗакСе с ежегодным докладом, а затем отвечал на вопросы депутатов. Парламентарий от "Яблока" Борис Вишневский спросил, почему во время последней протестной акции в Москве задержали около 50 участников, а в Петербурге - более 800 человек. Хотя обе акции были мирными, считает депутат. Речь идет об акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального 21 апреля, которые проходили в нескольких городах России.

В Петербурге протестующие планировали собраться на Дворцовой площади, но проходы на нее заранее перекрыли правоохранительные органы. В итоге участники акции прошли шествием по центральным улицам города, нигде надолго не задерживаясь - их разгоняли силовики. По итогам мероприятия, в Петербурге оказалось самое большое число задержанных по стране.

Вишневский также поинтересовался у Беглова, почему правительство Петербурга "с таким упорством" препятствует проведению в городе публичных мероприятий, ссылаясь при этом на коронавирус - хотя в городе работает общественный транспорт и магазины. По Конституции право на мирное собрание может быть ограничено только в условиях чрезвычайного положения, которое в городе не введено, добавил "яблочник".

Беглов на это заявил, что акция 21 апреля была незаконной. По его словам, организаторы мероприятия даже не попытались его согласовать:

"Я хочу отметить. Первое, так акция, о которой вы говорите, 21 апреля, она была незаконной. Организаторы нарушили как федеральное, так и наше, региональное, законодательство. Они же не удосужились подать официальную, формальную заявку, не сделали этого".

Сторонники политика Алексея Навального анонсировали акцию 18 апреля. В Петербурге мероприятие прошло без руководителя соратников оппозиционера в городе Ирины Фатьяновой. В тот момент она отбывала арест за организацию других протестных мероприятий в январе 2020 года. Из спецприемника Фатьянова вышла 23 апреля. Акции 2021 года сторонники Навального действительно не пытались согласовать с властями города . Ранее им регулярно отказывали в согласовании протестных мероприятий, отмечала в январе Фатьянова. В частности, еще до антикоронавирусных мер, в августе 2019 года, были поданы заявки на проведение пикетов в центральных парках Петербурга, но в них было отказано из-за якобы проводящихся там культурных мероприятий. В пресс-службе администрации Центрального района ЗАКС.Ру тогда не смогли назвать обозначенные мероприятия.

"Что касается проведения других публичных акций. Это неправда. Вы сами и ваши сторонники организовали и согласовали в феврале, сложный месяц для нашего города, акцию - возложение цветов к Соловецкому камню в память о Борисе Немцове. Я хочу сказать, что акция прошла, ну, нормально. Силовой блок обеспечил необходимые мероприятия для безопасности. У вас это получилось. У организаторов 21 апреля - нет", - привел пример Беглов.

Акцию в память о Немцове в Петербурге в феврале 2021 года не согласовывали. Депутат Вишневский обратился к губернатору с просьбой не мешать людям возложить цветы к Соловецкому камню. Беглов заявил, что правоохранители помех чинить не будут, если участники акции будут соблюдать антикоронавирусные меры. В частности, участвовать в мероприятии могут не более 50 человек, заявил губернатор. Акция прошла без задержаний. За ее хорошую организацию Вишневского благодарил заместитель начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Дмитрий Баранов.

"Теперь то, что касается города. На сегодняшний день правительство делает очень много. Но прежде всего - мы расширили перечень гайд-парков. По вашему предложению включили площадь Ленина у Финляндского вокзала. Это было принципиальное решение. Многие по этому здесь выступали. Мы поняли, что это очень важно. Потому что рядом метро, площадь красивая, хорошая. Даже коммунисты согласились. И хорошо. Включили, сделали", - заявил губернатор в ЗакСе 12 мая.

Число гайд-парков в Петербурге с четырех до восьми увеличили перед губернаторскими выборами 2019 года, когда Беглов был временно исполняющим обязанности главы города. Тогда же площадь Ленина официально стала гайд-парком. При этом, до этого на ней все равно регулярно проводились митинги: и в 2014 году, и в 2017 году, и в последующие годы. Когда Беглов стал руководить Петербургом, акции на площади Ленина стали проводить за заборами - до этого власти не выставляли ограждения и металлоискатели. Первый раз это нововведение было испробовано на общеоппозиционном митинге "Петербургу - свободные выборы" в марте 2019 года.

Постановление, по которому площадь Ленина стала гайд-парком, было временным. Весной 2021 года выяснилось, что практически год излюбленная локация для митингов уже не является гайд-парком. Тогда Вишневский и обратился к Беглову с просьбой исправить ситуацию. Правительство вернуло площадь Ленина в список гайд-парков в апреле 2021 года.

В своем ответе на вопрос Вишневскому Беглов 12 мая напомнил, что ограничения на мероприятия в городе установлены из-за коронавируса, а не просто так. Исключения сделаны только для культурных и спортивных мероприятий, отметил губернатор:

"Кроме всего прочего, надо помнить другое, что до 30 мая этого года действуют ограничительные меры по всем публичным мероприятиям. То, что касается культурных, спортивных мероприятий, то там есть возможность контролировать ситуацию совместно с сотрудниками Роспотребнадзора. Кроме всего прочего, из-за пандемии мы отменили публичные мероприятия 1 мая и перенесли шествие "Бессмертного полка". И жители нашего города отнеслись к этому с пониманием".

Первомайское шествие в Петербурге в 2021 году не провели, но парад в честь Дня Победы власти организовали. На мероприятие пускали людей только с отрицательным тестом на коронавирус и в средствах индивидуальной защиты, сообщали в администрации города. "Фонтанка" же писала, что петербуржцы собрались у Дворцовой площади без масок в надежде посмотреть на парад. На фотографиях с парада, опубликованных в Telegram-канале "Пул 78", Беглов без медицинской маски стоит рядом с ветеранами. Без СИЗ губернатор был и на торжественно-траурной церемонии возложения цветов и венков на Пискаревском кладбище 8 мая, как видно на опубликованных на сайте администрации города фотографиях. На них же можно заметить, что число участников мероприятия превышает 50 человек.

Автор вопроса к губернатору Вишневский в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что на публичных мероприятиях тоже можно контролировать использование СИЗ.

- Разговор о том, что можно проконтролировать на культурных и спортивных мероприятиях, так и на публичных акциях можно проконтролировать. Люди предлагали соблюдать дистанцию, находиться в масках, - заявил депутат.

После отступления об общих вопросах проведения мероприятий в Петербурге, Беглов вновь вернулся к теме акции 21 апреля:

"Второе. А что произошло 21 апреля? Кучка организаторов, не побоюсь этого слова, подстрекателей вывела молодежь и несовершеннолетних детей".

На акции 21 апреля присутствовали и люди старшего возраста - это видно на фотографиях с мероприятия. "ОВД-Инфо" 22 апреля сообщало, что одну несовершеннолетнюю девушку после акции в Петербурге оставляли на ночь в отделе полиции и не пускали к ней родителей. Другой информации в СМИ о том, что на мероприятии замечены или задержаны несовершеннолетние, ЗАКС.Ру найти не удалось. Об этом не писали ни уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина, ни ее коллега на федеральном уровне Анна Кузнецова, ни уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов, ни ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ни объединенная пресс-служба судов, ни другие ведомства или правозащитники.

"Тем самым был нарушен ритм города, было нарушено транспортное сообщение, были сорваны спектакли, к кому-то не доехала скорая помощь, кто-то не попал на какие-то свои мероприятия, опоздал на поезд или на самолёт," - продолжил Беглов свой монолог.

Информации в СМИ о недоехавшей скорой помощи, опозданиях на поезд или самолет, отмененных спектаклях из-за акции 21 апреля, ЗАКС.Ру не удалось найти. В самом начале протеста на выход закрыли ближайшую к месту сбора участником митинга стации метро "Адмиралтейская" и "Невский проспект", затем закрывались на выход станции "Гостиный двор" и "Площадь Восстания". Причины такого ограничения работы метрополитен и комитет по транспорту не пояснили. В 19:30 21 апреля в Telegram-канале комитет по транспорту сообщил о приостановке движения троллейбусов №1, 5, 7, 10, 11, 22 по Невскому проспекту, № 17 по Гороховой улице, трамвая № 3 по Садовой улице. При этом, протестующие на Невский проспект попасть не могли - проход туда им перекрыли сотрудники правоохранительных органов. Участники акции двигались по центральным улицам города, иногда выходили на проезжую часть, в том числе на Гороховой улице.

Беглов продолжил отвечать на вопрос депутата 12 мая словами о напуганных людях:

"Самое страшное - были напуганы женщины и дети. Мы что с вами не знаем, кто финансирует устроителей этих акций или чего они добиваются? Знаем. Кроме того, часть участников, которые нарушили общественный порядок, были привлечены к ответственности решением суда".

Согласно информации на сайте сторонников Навального, финансировать их мог, до начала судебного разбирательства о признании организаций оппозиционера экстремистскими и приостановке их деятельности по решению прокуратуры, любой желающий - пожертвование активистам можно было перевести разными способами. Акция 21 апреля в российских городах проводилась в первую очередь в поддержку находящегося в тюрьме Навального, состояние здоровья которого вызывает беспокойство его соратников. Как перечисленное может является причиной для жесткого разгона участников митинга, Беглов не пояснил.

К ответственности решением суда участников действительно привлекали в большом количестве. Только за первые двое суток после акции 21 апреля были арестованы 48 человек и еще 66 петербуржцев были оштрафованы, сообщала пресс-служба судов города.

Беглов продолжил выступление уже рассказом о сотнях звонках о ложных минированиях:

"Вы знаете, когда очень трудно, тяжело, тяжелая ситуация, город считает каждую копейку. Для того, чтобы обеспечить безопасность во время этой акции и других несанкционированных, пришлось потратить деньги. Вы знаете, сколько ежедневно в город поступает анонимных звонков о заминировании? Десятки, а иногда сотни. Во время этих акций как никогда звонки из-за рубежа поступают о заминировании. Я всё могу понять, но когда школы, когда психоневрологические диспансеры, когда больницу на 1000 коек... Это, понимаете, кощунство и кощунственная вседозволенность. Как к этому относиться? Почему об этом не сказать?".

По информации СМИ, около 7:00 часов утра 21 апреля в учебные заведения поступили письма о минировании зданий, около 11:00 часов сообщения аналогичного содержания пришло "Единой России", около 15:00-16:00 часов - в администрации районов города. Правоохранительные органы в ходе проверок не нашли взрывных устройств в зданиях, сообщала "Мойка 78" 22 апреля. Как следует из сообщений различных изданий, сообщения о лжеминировании в различные организации Петербурга поступают регулярно. В частности, за день до акции в городе по этой причине эвакуировали около 700 человек из офисов компаний.

К концу своей речи о митинге 21 апреля Беглов рассказал о случаях, когда в городе тушили Вечные огни:

"Я скажу и другое: несколько мерзавцев потушили огонь на Марсовом поле. А несколько других мерзавцев начали жарить колбаски на Вечном огне в Кронштадте. Что это такое? При всем понимании вопросов, такого в Москве не было, а у нас было. И за это стыдно".

Огонь на Марсовом поле действительно тушили, но в феврале и не во время протестной акции: неизвестные закидали Вечный огонь снежками. Полиция города возбудила из-за этого происшествия уголовное дело. Инцидент в Кронштадте тоже произошел не во время протестного мероприятия. В мае 2020 года мужчина и две женщины готовили на Вечном огне еду - на них тоже завели уголовное дело. Почему губернатор упомянул об этих случаях в контексте акции 21 апреля, в его речи не пояснялось.

Завершил свой ответ Беглов словами благодарности к соблюдающим антикоронавирусные ограничения петербуржцам и силовикам, которые "охраняли покой":

"Я хочу поблагодарить жителей нашего города за понимание и ответственное поведение во время пандемии. Сохранение тех необходимых ограничений, которые вынуждено было принять правительство Санкт-Петербурга совместно с Роспотребнадзором. Хочу еще раз поблагодарить силовиков, которые охраняли покой, спокойствие нашего города, которые боролись независимо: ложный звонок, не ложный звонок - отрабатывали все звонки по полной программе. И хотел сказать огромное спасибо их семьям, которые их ждали в выходные дни, когда могли отдохнуть, а они работали в городе".

Правоохранителей в феврале 2021 года награждал спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров. До этого он неоднократно заявлял, что необходимо поставить памятник полицейским и сотрудникам ОМОН, которые задерживали участников несанкционированных митингов.

После протестных акций в январе и 21 апреля их участники сообщали о жестких задержаниях со стороны силовиков. Об этом свидетельствуют и сообщения журналистов. Об использовании электрошокеров при задержании людей на акции 21 апреля писал ЗАКС.Ру. Внимание на жесткие задержания обратил и уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов:

"В 20.00 полиции на площади практически не было. В течение 15 минут прибыли многочисленные сотрудники правоохранительных органов, автобусы для перевозки задержанных. И сразу начались многочисленные необоснованно жесткие задержания с использованием дубинок и электрошокеров <...> В 21.50 собравшихся на ступенях ТЮЗа разогнали сотрудники полиции, начались массовые оцепления и жесткие задержания с применением спецсредств (при том, что задержанные не сопротивлялись). Были слышны крики задержанных и характерные звуки электрошокеров".

Омбудсмен заявил, что жалобы на действия силовиков начали поступать еще вечером 21 апреля. В пресс-службе ГУ МВД изданию "Подъём" сообщили, что никаких жалоб на действия сотрудников полиции не поступало.

София Саттарова

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