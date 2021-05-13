В Госдуме хотят ужесточить ответственность за оборот оружия в России

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции во главе с Василием Пискаревым разработал законопроект, ужесточающий административную ответственность за нарушения в сфере оборота оружия, передает ТАСС.

Депутаты предлагают дополнить КоАП нормами, устанавливающими "более строгое наказание за нарушение правил оборота оружия в случаях, если такое нарушение повлекло утрату оружия". Также они предлагают увеличить срок давности привлечения к ответственности за такие правонарушения с двух месяцев до года.

В законопроекте предложено ввести административную ответственность за незаконные приобретение, продажу, передачу, хранение, перевозку или ношение газового, сигнального, пневматического оружия с дульной энергией до 7,5 Дж, а также за ношение холодного оружия в целях самообороны.

Также депутаты предложили ввести в КоАП ответственность за публикацию в СМИ и интернете инструкций по самодельному изготовлению и переделке огнестрельного оружия. Пока в ч.5 ст. 13.15 КоАП установлена ответственность только за распространение в СМИ и интернете инструкций по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств: штраф за это составит до миллиона рублей для юрлиц.

Накануне комитет Госдумы по безопасности рекомендовал к принятию законопроект, ужесточающий выдачу лицензий на оружие.

Об ужесточении законодательства о хранении оружия заговорили после трагедии в школе №175 в Казани: 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев застрелил семь детей, двух взрослых и ранил еще 23 человека. СК возбудил дело о массовом убийстве, Галявиев арестован.