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10:52

Беглов поздравил мусульман Петербурга с праздником Ураза-байрам

фото ЗакС политика Беглов поздравил мусульман Петербурга с праздником Ураза-байрам

Губернатор Петербурга Александр Беглов направил главе Духовного управления мусульман Северо-Запада, настоятелю петербургской Соборной мечети муфтию Равилю Панчееву поздравление с праздником Ураза-байрам, сообщили в Смольном.

Беглов заявил, что Петербург - город, "который впитал наследие многих народов", и традиции мусульманской культуры "исторически являются значимой частью духовной жизни нашего общества". 

"Высокие ценности сближают людей, способствуют взаимному пониманию и согласию", - заявил Беглов.

Он пожелал петербургским мусульманам добра, достатка, семейного счастья и успехов.

Ураза-Байрам – исламский праздник, который отмечается в честь окончания священного исламского месяца рамадан. Один из двух главных дней исламского календаря.

фото: pixabay.com


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