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11:19

В России зафиксировали еще 8,3 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - 741

фото ЗакС политика В России зафиксировали еще 8,3 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - 741

В России за последние сутки выявлено 8 380 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии в России зарегистрировано 4 913 439 случаев заболевания во всех 85 регионах. Число умерших от коронавируса возросло до 114 723 человек, 392 летальных исхода добавлены в статистику за прошедший день.

В Петербурге заболел еще 741 человек, заболеваемость в городе продолжает расти. Сейчас лечение от коронавируса проходят 25 395 петербуржцев, всего с марта 2020 года в городе зафиксировано 425 127 случаев заражения. Еще 31 смерть признана связанной с коронавирусом, по официальным данным, от инфекции в Петербурге умерли 13 657 человек. 

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 2 787 человек (90 609 болеющих сейчас). В Подмосковье - 643 (40 523 проходят лечение).

 

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