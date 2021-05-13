КСП начала проверять МО "Ульянка" и "Красное село"

Инспекторы Контрольно-счетной палаты Петербурга в четверг, 13 мая, начали плановую проверку формирования и исполнения бюджетов муниципалитетов "Ульянка" и "Красное село", сообщили в КСП.

В ходе проверки будет дана оценка эффективности, результативности и целевого использования средств местного бюджета "Красного села" за период 2019, 2020 и первых месяцев 2021 года. У МО "Ульянка" проанализируют расходы за 2020 и начало 2021 года.

Отметим, что, судя по сайту КСП, "Ульянку" включили в план проверок только 29 апреля 2021 года. К этому времени в муниципалитете уже закончились суды по искам о признании местного совета бездействующим, что позволило бы в будущем распустить его. Одной из сторон в деле выступила прокуратура Кировского района, которая, впрочем, быстро отозвала свой иск. Ранее с требованием признать совет "Ульянки" бездействующим в суд безуспешно обращалась помощница депутата ЗакСа от "Единой России" Сергея Никешина Мария Мартынюк.

Отметим, что "Ульянка" ранее была флагманской территорией Никешина, однако на муниципальных выборах 2019 года "Единая Россия" потеряла контроль над муниципалитетом. Им руководит Оксана Хлебникова, избравшаяся в совет от КПРФ, но отношения с компартией не поддерживающая.

Глава МО "Красное Село" - единоросс Евгений Мареев. В начале действующего созыва его длительное время не могли избрать на руководящую должность из-за конфликта с однопартийцем Николаем Колошинским и группой близких ему депутатов, саботировавших выборы главы. После того как в конце 2020 года Колошинского лишили мандата избрание состоялось.

Контрольным мероприятием руководит аудитор КСП Юрий Шутов. Проверки завершатся 11 июня.

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