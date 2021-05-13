Владельцев сайтов с аудиторией свыше полумиллиона россиян заставят открывать филиалы в РФ

Глава комитета Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил о работе над законопроектом, согласно которому владельцев иностранных информационных ресурсов с ежедневной аудиторией более полумиллиона россиян обяжут открывать официальные представительства в России.

По словам Хинштейна, законопроект о "приземлении" призван установить "правила игры" для деятельности крупных интернет-компаний в России". По его словам, многие из крупных компаний "откровенно злоупотребляют своим монопольным положением, нарушая требования нашего законодательства".

"Наш законопроект обяжет владельцев крупных информресурсов с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тысяч человек открывать официальные представительства (филиалы), которые должны в полном объеме представлять интересы и отвечать за их деятельность - в т.ч. в государственных и судебных инстанциях", - заявил Хинштейн.

Отказ компаний открывать представительства может обернуться для них, в том числе, запретом на распространение рекламы, запрет на получение денег от россиян и запрет на сбор и передачу персональных данных. По словам Хинштейна, внести законопроект в Госдуму планируется "уже в самое ближайшее время".

Зимой-весной 2021 года Генпрокуратура и Роскомнадзор предъявляли много претензию ряду соцсетей за неудаление призывов к участию в несогласованных акциях протеста. Административные протоколы были составлены, в том числе, на Facebook, Twiter, "Одноклассники", Google, Telegram, "ВКонтакте" и TikTok, компании получили миллионные штрафы.

Также РКН выражал недовольство тем, что Twitter по требованию регулятора не удалял посты с запрещенным контентом - пронаркотическим, суицидальным и так далее. Из-за этого с 10 марта РКН ограничил скорость доступа к Twitter и грозил компании блокировкой.