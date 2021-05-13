Защита Навального попробует через суд добиться отмены запрета на пользование телефоном при встречах с ним

Адвокаты Алексея Навального обратились с иском в суд, пробуя оспорить запрет на пользование телефоном при личных встречах с политиком, известила в эфире "Эха Москвы" его защитница Ольга Михайлова.

Она уточнила, что с тех пор, как Навального задержали по возвращении из Германии, адвокатам не разрешают пользоваться ноутбуками и смартфонами при очной ставке с ним, угрожая комплексным запретом на свидания. При этом, отметила Михайлова, право приносить устройства в колонию гарантирует решение Верховного суда от 2018 года.

"Они пытаются полностью изолировать Алексея от внешнего мира", - считает адвокат.

Также Михайлова добавила, что к Навальному в камеру в тюремной больнице во владимирской колонии №3 подселили двух человек: до недавних пор он пребывал там один.