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12:55

Песков объяснил изоляцию Путина после прививки от коронавируса

фото ЗакС политика Песков объяснил изоляцию Путина после прививки от коронавируса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин продолжает соблюдать режим изоляции даже после вакцинации от коронавируса по рекомендациями эпидемиологов, передает "Дождь".

"Все-таки режим предосторожности никуда не делся, и этим рекомендациям надо следовать, особенно когда речь идет о главе государства", — сказал Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, почему Путин будет общаться с генсеком ООН Антониу Гутерришем по видеосвязи, а не лично. Песков допустил, что Гутерриш может быть переносчиком коронавируса, потому что он активно передвигается по миру и проводит много встреч.

"В случае с главой государства это является поводом для дополнительных мер предосторожности", — добавил Песков. 

При этом, утверждает Песков, состояние здоровья Путина "отменное".

Ранее "Проект" со ссылкой на источники писал, что Путин продолжает работать в режиме изоляции после прививки. Приводились утверждения источников, что соблюдать двухнедельный карантин перед встречей с президентом пришлось руководству Эрмитажа, сотрудникам протокола и фотографам, которые работали на параде 9 мая.

Путин привился от коронавируса весной, второй укол ему сделали в апреле 2021 года. Какой именно вакциной – не разглашалось. При этом Путин заявлял о хорошем уровне антител у него после прививки.

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