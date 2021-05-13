На благоустройство "космического" Заневского парка выделили 224 млн рублей

Администрация Красногвардейского района разместила на сайте госзакупок шесть заявок на выполнение работ по благоустройству Заневского парка с общей начальной ценой контрактов на сумму 224 млн рублей. Допустимая цена отдельных закупок варьируется от 30,5 млн до 39,6 млн рублей. Размещать закупки начали еще в середине апреля, последняя была опубликована 13 мая. В планах администрации озеленить 57 тысяч кв. м, возвести сцену, проложить новую навигацию и установить качели за 16 млн рублей.

Тематикой благоустройства парка, носившего до 2007 года имя Валентины Терешковой, выбрали космос. Центральная аллея парка будет разделена круговыми дорожками, которые по задумке авторов проекта, будут напоминать об устройстве Солнечной системы. Еще отдельные площадки будут символизировать четыре планеты: Меркурий, Венеру, Землю и Марс. Для каждой из планет разработан собственный стиль благоустройства. Площадка "Меркурий", например, будет украшена малыми архитектурными формами в виде "огромных металлических капель". ЗАКС.Ру изучил документы закупки и обнаружил "капли", о которых говорится в проекте. Это декоративные элементы, выполненные из окрашенного стеклопластика, высотой от 1,4 до 2,7 метров, правда, с информационной табличкой о планете Венера. Максимальная стоимость самой большой "капли" составляет 383 тысячи рублей.

Архитектурной доминантой парка станет круглая пергола с качелями, на которую администрация района готова выделить 16 млн рублей. Также на территории парка планируется размещение площадок для детей, для культурно-массовых мероприятий со сценой и для игры в баскетбол. Еще администрация обновит пешеходные дорожки. Плиткой будет уложено 9 тыс кв. м. Работы должны быть завершены не позднее ноября 2021 года.

На площадке для занятия спортом планируют разместить более 15 объектов, среди которых комплекс для воркаута за 73 тысячи рублей, три баскетбольные стойки на сумму 161 тысячу рублей и тренажер для растяжки и укрепления мышц за 52 тысячи рублей. Для безопасности посетителей все это разместят на специальном покрытии из каучуковой крошки, за которое заплатят 15 млн рублей. Для придания спортплощадке "космической" атмосферы, рядом поставят арт-объект "лунные качели" и три проектора с текстурой поверхности луны за 3,6 млн рублей.

Получить оперативный комментарий от пресс-службы Красногвардейского района о будущих закупках на благоустройство парка ЗАКС.Ру не удалось, но в имеющихся тендерах отсутствует информация о некоторых объектах, например, скалодроме и игровом комплексе в виде пилотируемого корабля "Восток", о которых сообщалось на сайте администрации Петербурга.

"Развитие территории парка в перспективе может привести к заинтересованности малого бизнеса в использовании окружающей застройки в качестве платформы для своего бизнеса: кафе, туризм, развлечения. В перспективе это может привести к заинтересованности места для малого бизнеса, повышения экономической привлекательности района. Таким образом могут развиться взаимовыгодные экономические отношения между малым, большим бизнесом и городом" - говорится в пояснительной записке проекта благоустройства.

Концепция "космического" перевоплощения Заневского парка была представлена Смольным в январе 2021 года. Он станет одним из 12 общественных пространств, на которых будут вестись работы в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды". О необходимости привести Заневский парк в надлежащее состояние губернатор Александр Беглов говорил еще в 2019 году.

Константин Леньков / изображения: проект благоустройства Заневского парка от "Нескучный С - Дизайн"

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