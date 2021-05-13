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13:55

Мосгорсуд счел законным взыскание с Twitter 4 млн рублей судебным приставом

фото ЗакС политика Мосгорсуд счел законным взыскание с Twitter 4 млн рублей судебным приставом

Мосгорсуд оставил без удовлетворения жалобу сервиса микроблогов Twitter на решение по иску к судебному приставу о взыскании 4 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей, передает "Интерфакс".

В ноябре 2020 года Мещанский суд отклонил иск Twitter. Напомним, компания оспаривала решение судебного пристава Максима Думакова о взыскании с сервиса штрафа в 4 млн рублей. Этот штраф Twitter получил в феврале за то, что не перенес сервера с данными российских пользователей на территорию РФ. Тогда же был оштрафован Facebook – тоже на 4 млн рублей, за то же самое правонарушение. 

Аналогичный иск Twitter подавал в Пресненский суд Москвы. Этот иск был оставлен без рассмотрения.

 

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