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13:59

"Левада"*: 72%  россиян знают об апрельских протестах в поддержку Навального

фото ЗакС политика "Левада"*: 72%  россиян знают об апрельских протестах в поддержку Навального

Большая часть россиян (72%), опрошенных социологами "Левада-центра"*, слышали о протестных акциях в поддержку Алексея Навального, прошедших по всей России 21 апреля.

Внимательно за событиями следили 11% респондентов, ещё 61% "хотя бы что-то о них слышал". Впервые о демонстрациях узнали 28% опрошенных.

Социологи указали, что в апреле россияне были менее осведомлены о протестах, чем зимой - о январских митингах знали 80% участников исследования.

Тщательнее остальных за апрельскими протестами следили пользователи Telegram-каналов (37%), соцсетей (18%) и читатели интернет-изданий (17%).

С начала 2021 года в России прошли три крупных протеста в поддержку Навального - 23 и 31 января, а также 21 апреля. О том, как прошла последняя акция в Петербурге, рассказывал ЗАКС.Ру.

*"Левада-центр" внесён Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов

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