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14:33

Ройзману сократили срок ареста до одних суток по делу об организации митинга 21 апреля

фото ЗакС политика Ройзману сократили срок ареста до одних суток по делу об организации митинга 21 апреля

Свердловский областной суд сократил срок административного ареста бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману с 9 до 1 суток по делу об организации протеста в поддержку Алексея Навального 21 апреля, информирует "Открытая Россия" у себя в Telegram-канале.

Днём ранее политик получил в общей сложности девять суток спецприёмника, в том числе - ввиду январских акций. Суд удовлетворил сразу три протокола, составленных в отношении Ройзмана.

В ходе вчерашнего заседания бывший екатеринбургский глава с иронией отметил, что его арестовывали в последний раз еще при СССР. К поездке в специализированное учреждение он был готов, превентивно собрав сумку с книгами.

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