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14:56

Александр Шестун посетовал на угрозы "авторитетов" и объявил новую голодовку в колонии

фото ЗакС политика Александр Шестун посетовал на угрозы "авторитетов" и объявил новую голодовку в колонии

Отбывающий срок в ИК-6 Тверской области бывший глава подмосковного Серпуховского района Александр Шестун объявил новую, восьмую по счёту, голодовку, протестуя против условий пребывания в колонии, поделилась с "МБХ медиа" его супруга Юлия.

Сегодня Шестуна поместили в ШИЗО по формальной причине - невыход к завтраку. Шестун в свою очередь заявляет, что повод надуманный, потому как инспектор сам закрыл перед ним дверь, не выпустив на приём пищи. Давление на себя экс-управленец связывает с тем, что ранее в СМИ появились публикации о нарушениях в колонии в Бежецке: заметки написаны с его слов.

Кроме того, в Telegram-канале "Дело Шестуна" сообщается о давлении неких "авторитетов" на Шестуна, которые якобы угрожают политику физической расправой. Кроме того, по информации активистов, администрация ИК якобы "стравливает" бывшего серпуховского главу и других сидельцев. К примеру, всему отряду отключили горячую воду, ограничили доступ к телевизору и на кухню, аргументируя это словами: "Всё это из-за Шестуна".

ШИЗО, рассказал Шестун, более похоже на пыточную.

"Это полуподвальное, сырое и очень холодное помещение. Второе одеяло тут не дают, а кровать отстегивается только на ночь. К полу, в шахматном порядке, здесь приварены уголки, что препятствует передвижению", - известил политик.

Очередную голодовку он манифестировал не только протестом по отношению к себе, но также требуя свободы для всех политзаключенных.

Ранее Шестуна поставили в колонии на учёт как склонного к побегу. Аналогичную отметку имеет также Алексей Навальный.

Шестун приговорён к 15 годам колонии строгого режима: суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Экс-управленцу вменяли махинации с участками земли в Подмосковье на посту главы района. Сам он считает свое дело сфабрикованным и политизированным. Шестун не раз активно поддерживал экологические протесты в Московской области, разоблачал администрацию региона, жаловался на угрозы силовиков. 

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