Суд отменил 140 штрафов "Радио Свобода" за отсутствие маркировок СМИ-иноагента

Тверской суд Москвы отменил решения мирового суда по 140 постановлениям в отношении ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и ее гендиректора Андрея Шарого, обратило внимание "МБХ медиа".

Все штрафы были вынесены по статье КоАП о нарушении законодательства о работе иноагентов в России. Тверской суд отменил 68 штрафов юрлицу и 72 - Шарому из-за нарушения подсудности. Протоколы должен был рассматривать Тверской суд, а не мировой судья Тверского района. 117 штрафов на сумму 28,8 млн рублей оставлены в силе.

Мировой судья судебного участка №423 оштрафовал "Радио Свободу" и Шарыя в общей сложности на 79,2 млн рублей. Во всех случаях случилось это из-за отсутствия маркировок иноагента на сайте.

*ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" включено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента