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15:37

Путин назвал стрельбу в гимназии в Казани страшной бедой и варварским преступлением

фото ЗакС политика Путин назвал стрельбу в гимназии в Казани страшной бедой и варварским преступлением

Президент Владимир Путин назвал стрельбу в гимназии № 175 в Казани страшной бедой и варварским преступлением, передает ТАСС.

"Мы начнем с трагедии, которая недавно произошла в Казани. Как вы знаете, два дня назад произошла страшная беда. Жертвами варварского преступления стали дети и учителя 175-й гимназии", - сказал Путин в ходе совещания с кабмином. 

Память погибших почтили минутой молчания. После этого Путин выразил соболезнования родным и близким погибших. 

Путин заявил, что учителя и все сотрудники гимназии "в критической ситуации действовали мужественно, героически и в высшей степени профессионально". Он напомнил, что среди погибших были учительница английского языка Эльвира Игнатьева, защищавшая учеников. 

"Никто не покинул свой пост, все исполнили свой профессиональный и человеческий долг", - подчеркнул Путин.

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что шесть семей, дети которых погибли при нападении на школу, получили выплаты по 1 млн рублей. Шесть пострадавших c тяжким вредом здоровью получили по 400 тысяч рублей.

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе №175 в Казани. Погибли семь детей, двое взрослых, ранены еще 23 человека. СК возбудил дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Галявиев арестован

Следователи сообщали, что у стрелка было диагностировано заболевание мозга. По данным "Коммерсанта", речь идет об атрофии головного мозга: при этом заболевании поэтапно отмирают клетки и нарушается нейронная связь между ними. 

 

 

 

фото: kremlin.ru

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15:37 Путин назвал стрельбу в гимназии в Казани страшной бедой и варварским преступлением

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