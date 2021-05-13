ЗакС Петербурга обновит кондиционеры за 1,7 млн рублей

Законодательное собрание Петербурга 12 мая опубликовало на сайте госзакупок три извещения об аукционах на поставку и установку кондиционеров. На охлаждение Мариинского дворца готовы выделить 1,7 млн рублей. Исполнители контрактов должны будут закончить работы не позднее октября 2021 года, так что депутаты 7 созыва будут работать в комфортных температурных условиях.

Дороже всего Заксобранию обойдется покупка прецизионного кондиционера (они используются в музеях и картинных галереях для сохранения предметов искусства) - максимальная стоимость на поставку и монтаж одного устройства составляет 1,3 млн рублей. Из них 170 тысяч планируют потратить на работы по установке и монтажу кондиционера, еще 13 тысяч - на демонтаж старых сплит-систем.

Кроме прецизионного кондиционера, в ЗакСе решили приобрести еще два мобильных кондиционера. Дополнительное охлаждение оценили в 65 тысяч рублей. В качестве примера необходимого оборудования в документах указана модель Electrolux EACM-13 HR/N3.

Еще 290 тысяч рублей выделят на работы по установке сплит-систем и демонтажу имеющегося прецизионного кондиционера (последний ЗакС приобрел еще в 2014 году).

Константин Леньков