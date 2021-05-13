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16:41

ЗакС Петербурга обновит кондиционеры за 1,7 млн рублей

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга обновит кондиционеры за 1,7 млн рублей

Законодательное собрание Петербурга 12 мая опубликовало на сайте госзакупок три извещения об аукционах на поставку и установку кондиционеров. На охлаждение Мариинского дворца готовы выделить 1,7 млн рублей. Исполнители контрактов должны будут закончить работы не позднее октября 2021 года, так что депутаты 7 созыва будут работать в комфортных температурных условиях. 

Дороже всего Заксобранию обойдется покупка прецизионного кондиционера (они используются в музеях и картинных галереях для сохранения предметов искусства) - максимальная стоимость на поставку и монтаж одного устройства составляет 1,3 млн рублей. Из них 170 тысяч планируют потратить на работы по установке и монтажу кондиционера, еще 13 тысяч - на демонтаж старых сплит-систем. 

Кроме прецизионного кондиционера, в ЗакСе решили приобрести еще два мобильных кондиционера. Дополнительное охлаждение оценили в 65 тысяч рублей. В качестве примера необходимого оборудования в документах указана модель Electrolux EACM-13 HR/N3. 

Еще 290 тысяч рублей выделят на работы по установке сплит-систем и демонтажу имеющегося прецизионного кондиционера (последний ЗакС приобрел еще в 2014 году). 

Константин Леньков

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