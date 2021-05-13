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16:53

Би-би-си: Николай Шамалов продал "дворец Путина" в Геленджике за 4,9 млн рублей

фото ЗакС политика Би-би-си: Николай Шамалов продал "дворец Путина" в Геленджике за 4,9 млн рублей

Бизнесмен Николай Шамалов продал дворец в Геленджике, который считают связанным с президентом Владимиром Путиным, за 4,9 млн рублей из-за несоответствия "имущественного и социального статуса" стройке, пишет Русская служба Би-би-си со ссылкой на источники.

В распоряжении редакции оказались сопроводительные документы фирмы, которая обслуживала строительство дворца. Из них следует, что сделка по продаже была заключена после того, как в 2011 году предприниматель Сергей Колесников опубликовал открытое письмо о "дворце Путина", адресованное бывшему в то время президентом Дмитрию Медведеву.

По данным Би-би-си, на Шамалова была записана доля в 49% в компании "Рирус", которая некоторое время выступала в роли главного инвестора. Колесников называл Шамалова номинальным собственником. В сопроводительных документах физическое лицо "Ш." упоминается как "формальный владелец компаний, задействованных в реализации проекта" и "управляющий". По данным издания, одной из причин продажи стало то, что масштабы проекта "не соответствуют имущественному и социальному статусу управляющего".

Доля Шамалова была продана кипрскому офшору Kernicom, который принадлежит бизнесмену Александру Пономаренко. За эту долю Шамалов получил 4,9 млн рублей, утверждает Би-би-си. В отчетности Kernicom указывается, что в 2011 году компания вложила в неназванную дочернюю структуру 356 тысяч долларов — около 10 млн рублей по курсу того времени. За виноградники в Дивноморском, указано в расследовании, Пономаренко по договору купли-продажи заплатил 250 млн рублей, а через несколько месяцев продал их Борису Титову за 300 млн. 

"Почему Пономаренко? Я думаю, дело в том, что у него был легальный доход для финансирования такого объекта, а у Шамалова — нет", — приводит издание слова одного из источников. 

В пресс-службе аэропорта Шереметьево, который возглавляет Пономаренко, заявили, что из этого проекта он вышел в 2016 году и "не располагает данными относительно статуса данного объекта".

О "дворце Путина" вновь заговорили после того, как свое расследование в 2021 году опубликовал Алексей Навальный: политик оценил траты на строительство объекта в 100 млрд рублей. Кремль и сам Путин официально заявляли, что ни ему, ни родственникам президента подобный объект не принадлежит. При этом в конце января свое расследование о "дворце" публиковала "Медуза"*: из материала следовало, что Путин минимум четырежды мог посетить эту стройку.

На фоне обсуждения государственные телеканалы публиковали репортажы, заявляя, что этот объект – недостроенный апарт-отель, а не связанная с Путиным недвижимость. Вскоре владельцем "дворца" объявил себя бизнесмен Аркадий Ротенберг, который считается близким другом Путина.

 

"*Медуза" внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов на территории России

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