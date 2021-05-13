Суд отказался удовлетворять иск Апахончич к Минюсту из-за включения ее в список СМИ-иноагентов

Ленинский районный суд Петербурга 13 мая отказал в удовлетворении иска художницы и активистки Дарьи Апахончич* к Министерству юстиции, которое признало ее физическим лицом, являющимся СМИ-иноагентом, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. На прошлом заседании Минюст участвовал в рассмотрении дела по видеоконференцсвязи, 13 мая ВКС организовано не было. Судья заявил, что Минюст участвовать в заседании не будет и поинтересовался у представителя Апахончич, старшего партнера "Апологии протеста" Александра Передрука, не против ли он провести заседание без ответчиков - юрист был не против.

Ранее Апахончич рассказала со ссылкой на документы Минюста, что причина включения ее в список СМИ-иноагентов в получении ей получение зарплаты от французского колледжа за преподавание там русского языка как иностранного, зарплаты от гуманитарной организации "Красный крест", гонораре за фестивали и другие переводы через PayPal. Также причинами получения статуса иноагента стали посты в социальных сетях, коллективный блог "Феминистки поясняют" и публикация в издании Colta, сообщила художница.

Ее защитник Передрук на суде 13 мая заявил, что Минюст не доказал причастность Апахончич к приписываемых ей страницами в социальных сетях. Также ответчик не доказал факт получения художницей иностранного финансирования, считает юрист. По его словам, в деле фигурирует только справка от прокурора, который говорит о неких поступивших на счёт художницы деньгах от различных организаций. При этом, нет доказательств того, что упоминаемый счёт использует Апахончич, что деньги ей направили именно иностранные организации, что эти средства не были возвращены, заявил Передрук. Он отметил, что в справке постоянно используется слово "около" при упоминании якобы полученных активисткой сумм, хотя при работе с банковскими справками можно указать точную цифру.

Должна быть доказана связь между получением денег и публикацией информации, считает юрист. Ответчики это не установили и другими материалами дела это тоже не установлено, заявил Передрук. Он добавил, что включение Апахончич в список СМИ-иноагентов может ограничивать ее конституционное право на свободу выражение своего мнения.

Судья же решил полностью отказать в иске. Передрук сообщил журналистам, что их сторона намерена оспаривать это решение.

на фото: адвокат Александр Передрук

*Дарья Апахончич включена Минюстом в реестр СМИ-иностранных агентов

София Саттарова