Noize MC, "Ногу Свело!" и другие группы потребовали прекратить давление властей на музыкантов

На сайте Change.org появилась петиция музыкантов, выступающих против давления властей и отмены концертов. Ее создала "Новая газета", среди подписавшихся — Noize MC, группы "Ногу Свело!", "Порнофильмы", "Йорш", вокалисты Дмитрий Спирин ("Тараканы!"), Алексей Кортнев ("Несчастный случай") и другие.

Музыканты заявили, что давление и отмена концертов в России к 2021 году стали обычной практикой, и таких примеров "по всей стране сотни".

"Но никто не решается произнести вслух истинную причину: несогласие артистов с политической ситуацией в стране и их активную гражданскую позицию. На нас, посмевших высказать свое мнение, давят со всех сторон. Нас запугивают силовики, наши концерты превращают в полицейские рейды, чиновники на местах звонят в клубы и настоятельно рекомендуют с нами не связываться", — заявили авторы петиции.

Музыканты подчеркнули, что такие действия лишают концертную индустрию возможности выжить после эпидемии коронавируса, а зрителей - шанса увидеть и услышать любимых артистов. К тому же, отмечено в петиции, сорванный концерт — это "недополученные бюджетом средства, на которые можно было бы отремонтировать дороги, построить школы и больницы, благоустроить парки", и убытки "исчисляются миллионами". По словам авторов петиции, чиновники, срывая концерты, лишают зарплат всех, кто задействован в индустрии — и музыкантов, и уборщиц, и охранников клуба, и арт-директоров и техников.

"Мы требуем прекратить преследование музыкантов за их гражданскую позицию, перестать запугивать, угрожать штрафами и реальными сроками. Многие из нас помнят, что в Советском Союзе независимая музыка была вне закона. Возврат к этой практике — преступление не только перед нами, но и перед миллионами наших слушателей", — подчеркнули музыканты.

В конце апреля силовики сорвали концерт Noize MC в Оренбурге. За пару недель до этого с давлением властей столкнулись "Ногу Свело": Максим Покровский рассказал, что группе пришлось отменить тур по Сибири из-за того, что чиновники вынуждали организаторов концертов отказываться от работы с музыкантами. И "Ногу свело", и Noize MC высказывались в поддержку Алексея Навального, который сейчас находится в исправительной колонии № 2.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру