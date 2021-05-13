Осужденный за госизмену экс-сотрудник ФСБ выйдет по УДО

Лефортовский суд Москвы удовлетворил досрочное освобождение бывшего сотрудника центра информационной безопасности ФСБ Дмитрия Докучаева, передает РБК.

В 2019 году Докучаева приговорили к шести годам свободы по делу о госизмене. Фабула его дела была неизвестна из-за гостайны, которую составляли материалы дела.

Имя Докучаева упоминалось в сотрудника "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова и главы одного из подразделений ЦИБ ФСБ Сергея Михайлова в 2017 году. Тогда сообщалось, что Докучаева арестовали в конце 2016 года.

Напомним, Стоянова приговорили к 14 годам колонии, Михайлова - к 22. Еще одного фигуранта - предпринимателя Георгия Фомченкова - приговорили к семи годам колонии. Сообщалось, что Докучаев и Фомченков признали свою вину: они согласились, что передавали сведения зарубежным спецслужбам, но утверждали, что не осознавали криминального характера происходящего.