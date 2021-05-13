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18:35

Беглов, Дрозденко и Ведерников стали лидерами по упоминаемости в СМИ среди глав СЗФО

фото ЗакС политика Беглов, Дрозденко и Ведерников стали лидерами по упоминаемости в СМИ среди глав СЗФО

Компания "Медиалогия" представила обновлённый рейтинг глав регионов Северо-Западного федерального округа, наиболее упоминаемых в СМИ в апреле 2021 года.

Тройка губернаторов выглядит следующим образом: первенство - у петербургского градоначальника Александра Беглова, второе место занимает руководитель Ленобласти Александр Дрозденко, "бронза" досталась главе Псковской области Михаилу Ведерникову.

В апреле Беглов наиболее остальных попадал в поле зрения СМИ из-за пожара в Невской мануфактуре, благодаря встрече с Владимиром Путиным и обновлению троллейбусно-трамвайного парка.

Об областном коллеге Беглова Дрозденко пресса писала ввиду принятия им закона о присвоении Гатчине статуса столицы 47 региона, также сообщалось о его выступлении в локальном Заксобрании.

Наконец, Ведерников отличился критикой организаторов концерта исполнителей Niletto и Клавы Коки в Ледовом дворце Пскова. Кроме того, СМИ сообщали о его пресс-конференции и заседании региональных антитеррористической комиссии и оперативного штаба по борьбе с COVID-19.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
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