"Что бы там ни было, это все ерунда": Песков прокомментировал новое расследование о "дворце Путина"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не слышал о новом расследовании Русской службы Би-би-си о дворце под Геленджиком, и считает новые материалы на этот счет ерундой, передает "Интерфакс".

"Честно говоря, я даже не слышал о каком-то материале Би-би-си. Что бы там ни было, это все ерунда. Мы много раз говорили относительно этого объекта и относительно того, что он не имеет никакого отношения к Путину. И не считаем необходимым как-то возвращаться к этой теме", — заявил Песков.

13 мая Би-би-си опубликовало расследование со ссылкой на массив документов по строительству дворца, который считают связанным с Владимиром Путиным. В расследовании отдельно шла речь о сделке по продаже объекта в 2011 году, когда предприниматель Николай Шамалов продал свою долю в компании-инвесторе офшору бизнесмена Александра Пономаренко за 4,9 млн рублей.

О "дворце Путина" вновь заговорили после того, как свое расследование в 2021 году опубликовал Алексей Навальный: политик оценил траты на строительство объекта в 100 млрд рублей. Кремль и сам Путин официально заявляли, что ни ему, ни родственникам президента подобный объект не принадлежит.

На фоне обсуждения государственные телеканалы публиковали репортажы, заявляя, что этот объект – недостроенный апарт-отель, а не связанная с Путиным недвижимость. Вскоре владельцем "дворца" объявил себя бизнесмен Аркадий Ротенберг, который считается близким другом Путина.