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19:07

Годовой доход главы комитета финансового контроля Жукова составил 5,2 млн рублей

фото ЗакС политика Годовой доход главы комитета финансового контроля Жукова составил 5,2 млн рублей

На сайте комитета государственного финансового контроля Петербурга 13 мая опубликовали отчет о доходах и имуществе сотрудников за 2020 год. Председатель комитета Александр Жуков за год заработал на 2,2 млн рублей больше, чем в 2019 году - 5,2 млн рублей. 

Самым большим годовым доходом отличился заместитель председателя Олег Дорохин - 9,6 млн рублей. В качестве источника средств на приобретение квартиры у Дорохина и его жены указаны кредит и доход, полученный в порядке дарения, однако список недвижимости чиновника выглядит таким же, как и в прошлом году. Дорохину все еще принадлежит только квартира площадью 59 кв. м и машиноместо. 

Ольга Маслова, специалист бухгалтерского учета и материального обеспечения, задекларировала доход в 2,9 млн рублей. Столько же заработала начальник отдела планирования и финансового аудита Кристина Литвина. Кроме выросшего на 286 тысяч дохода, Литвина указала в собственности две квартиры площадью 58 и 48 кв. м и машиноместо, которых не было в отчете за 2019 год. Перемены произошли и в декларации ее мужа. Он избавился от бронированного фургона DISA-29615 и Mitsubishi Pajero Sport, но приобрел KIA UM Sorento. Годовой доход мужа чиновницы снизился с 8,5 млн рублей до 1,2 млн рублей. 

Начальник отдела финансового контроля Александр Толстиков тоже увеличил заработок за отчетный период в два раза, заработав за 2020 год 2,6 млн рублей. Как и в 2019 году, он владеет двумя автомобилями: отечественным ВАЗ 24 и японской Mazda CX-5. Собственного жилья у Толстикова нет. А вот доход начальника общего отдела Людмилы Трухины не изменился - по-прежнему 2,7 млн рублей. 

Константин Леньков


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