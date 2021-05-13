Глав районных администраций Петербурга попросили вакцинировать своих сотрудников из-за риска "третьей волны"

Руководителей районных администраций Петербурга в Смольном просят в максимально сжатые сроки провести кампанию по вакцинации сотрудников, на соответствующее письмо, разосланное постфактум совещания координационного совета по борьбе с COVID-19, ссылается "Фонтанка".

Наказ в "управах" получили в начале текущего месяца.

"На фоне риска возникновения третьей волны эпидемии <…> принять меры по привлечению к вакцинации сотрудников", - следует из письма, отправленного из аппарата петербургского вице-губернатора Олега Эргашева.

Поручение вакцинировать сотрудников исходит от городского главы Александра Беглова.

Добавим также, на сегодняшний день от коронавируса привились 596 тысяч жителей Северной столицы.

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