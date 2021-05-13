18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

13 мая, 20:27

На Невском проспекте прошли пикеты в поддержку политзаключенных

фото ЗакС политика На Невском проспекте прошли пикеты в поддержку политзаключенных

Вечером 13 мая на Невском проспекте прошла серия одиночных пикетов в поддержку политзаключенных. Активистки Евгения Сметанкина и Анна Бежова стояли с плакатами на пересечении Караванной улицы и Невского проспекта. Плакаты девушек были посвящены проблеме политзаключенных. "Молчи. Когда придут за тобой, промолчит другой" - было написано на плакате Сметанкиной. 

Возле выхода из метро Гостиный двор в эту минуту проходил другой пикет. Правозащитник Владимир Василенко выступил в поддержку редакторов издания DOXA. Он держал в руках плакат с текстом: "Прекратите издеваться над журналистами! #ЯМЫДОКСА". 

Василенко рассказал ЗАКС.Ру о своем диалоге с сотрудниками правоохранительных органов:

— Очень удивились, почему я выставился здесь, а не в Москве [акции в поддержку DOXA проходили преимущественно в столице], на что я ответил, что это мое личное дело, — сообщил активист.

По словам Василенко, полицейские предупредили его, что он может оказаться в их "лимузине", после чего ушли. 

Сотрудники полиции продолжили наблюдать за акцией, но вмешиваться не стали. 

IMG_3652.JPG (328 KB)IMG_3656.JPG (275 KB)

Ранее, против четырёх редакторов студенческого издания DOXA было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 151 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий). Суд назначил фигурантам дела меру пресечения в виде запрета определенных действий. 

Константин Леньков

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

4 мая, 15:23 У Гостиного двора прошел пикет в поддержку политзаключенных

2 мая, 18:14 Связанные цепью петербургские комсомольцы провели акцию против политрепрессий

2 мая, 13:50 Полиция разогнала выставку картин в поддержку политзаключенных: задержан Павел Крисевич

1 мая, 16:03 Троих марксистов в Петербурге задержали на три часа после одиночных пикетов

1 мая, 13:30 КПРФ отпраздновала Первомай в центре Всеволожска

28 апреля, 19:30 Петербургское КПРФ поддержит Первомай во Всеволожске

25 апреля, 11:30 В Петербурге задержан акционист Павел Крисевич

22 апреля, 18:03 Смольный отказал "Открытой России", Красивому Петербургу", "Весне" и ЛПР в шествии 1 мая

22 апреля, 11:53 Петербургский СК возбудил уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам

21 апреля, 10:49 "Коммунисты России" пообещали пожаловаться в прокуратуру, если им не согласуют Первомай в Петербурге


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
13 мая, 20:56 "Ночному губернатору" Петербурга выплатят 130 тысяч рублей судебных издержек

13 мая, 20:27 На Невском проспекте прошли пикеты в поддержку политзаключенных

13 мая, 20:25 Глав районных администраций Петербурга попросили вакцинировать своих сотрудников из-за риска "третьей волны"

13 мая, 19:55 Жириновский пожаловался на "аппетиты" заммэра Сочи, которому он оплатил ужин в ресторане

13 мая, 19:16 The Insider: Семье помощника Путина Левитина принадлежит недвижимость на миллиард рублей

13 мая, 19:07 Годовой доход главы комитета финансового контроля Жукова составил 5,2 млн рублей

13 мая, 18:55 "Что бы там ни было, это все ерунда": Песков прокомментировал новое расследование о "дворце Путина"

13 мая, 18:35 Беглов, Дрозденко и Ведерников стали лидерами по упоминаемости в СМИ среди глав СЗФО

13 мая, 18:27 Осужденный за госизмену экс-сотрудник ФСБ выйдет по УДО

13 мая, 17:51 Дочь Шойгу рассталась с рекламной компанией, получавшей миллионы на госконтрактах

13 мая, 17:49 Noize MC, "Ногу Свело!" и другие группы потребовали прекратить давление властей на музыкантов

13 мая, 17:22 Горсуд оставил фигурантов дела о пожаре в Невской мануфактуре в СИЗО

13 мая, 17:18 Суд отказался удовлетворять иск Апахончич к Минюсту из-за включения ее в список СМИ-иноагентов

13 мая, 17:02 "Женщина - не инкубатор": Оксана Пушкина раскритиковала идею патриарха о передаче детей РПЦ вместо абортов

13 мая, 16:53 Би-би-си: Николай Шамалов продал "дворец Путина" в Геленджике за 4,9 млн рублей

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru