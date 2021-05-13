На Невском проспекте прошли пикеты в поддержку политзаключенных

Вечером 13 мая на Невском проспекте прошла серия одиночных пикетов в поддержку политзаключенных. Активистки Евгения Сметанкина и Анна Бежова стояли с плакатами на пересечении Караванной улицы и Невского проспекта. Плакаты девушек были посвящены проблеме политзаключенных. "Молчи. Когда придут за тобой, промолчит другой" - было написано на плакате Сметанкиной.

Возле выхода из метро Гостиный двор в эту минуту проходил другой пикет. Правозащитник Владимир Василенко выступил в поддержку редакторов издания DOXA. Он держал в руках плакат с текстом: "Прекратите издеваться над журналистами! #ЯМЫДОКСА".

Василенко рассказал ЗАКС.Ру о своем диалоге с сотрудниками правоохранительных органов:

— Очень удивились, почему я выставился здесь, а не в Москве [акции в поддержку DOXA проходили преимущественно в столице], на что я ответил, что это мое личное дело, — сообщил активист.

По словам Василенко, полицейские предупредили его, что он может оказаться в их "лимузине", после чего ушли.

Сотрудники полиции продолжили наблюдать за акцией, но вмешиваться не стали.

Ранее, против четырёх редакторов студенческого издания DOXA было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 151 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий). Суд назначил фигурантам дела меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Константин Леньков