"Ночному губернатору" Петербурга выплатят 130 тысяч рублей судебных издержек

Городской суд Москвы удовлетворил иск бывшего лидера тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина), поданный к Министерству финансов и Следственному комитету: теперь "ночному губернатору" должны выплатить 130 тысяч рублей издержек по делу об убийствах 20-летней давности. Изначальное требование Барсукова - 1,5 млн рублей.

Согласно картотеке Мосгорсуда, истец подал заявление в январе 2021 года. В ходе заседаний представитель Следкома указал, что убийства из "нулевых" по-прежнему расследуются, их срок - 212 месяцев. Кумарин вину в инкриминируемом преступлении отрицает.

Добавим, в 2017 году ЕСПЧ присудил Кумарину 15 тысяч евро компенсации за отказ в предоставлении медпомощи в СИЗО "Матросская тишина".

В 2018 году "ночного губернатора" освободили от ответственности по делу о захвате имущества Петербургского нефтяного терминала, завода "Игристые вина" и отеля "Санкт-Петербург" ввиду истечения срока давности.

Барсуков отбывает 24-летний срок тюремного заключения по нескольким уголовным делам в совокупности. 20 марта 2019 года Куйбышевский суд Петербурга приговорил его к 12 годам колонии, признав виновным в создании преступного сообщества.

В 2016 году его приговорили к 23 годам колонии за покушение на убийство фактического владельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева в 2006 году. Васильев и трое его охранников были ранены, один человек погиб. До этого приговора Барсуков отбывал 15-летний срок за рейдерский захват и вымогательство.

Показания на Барсукова как на заказчика убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой в 1998 году давал экс-депутат Госдумы Михаил Глущенко, приговоренный к 17 годам колонии как организатор. В суде Глущенко заявил, что передал исполнителю убийства, Юрию Колчину, команду Барсукова на устранение Старовойтовой. Колчин осужден на 20 лет колонии.