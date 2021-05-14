Экс-премьер-министр ДНР подал документы на праймериз "Единой России"

Бывший премьер-министр самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), лидер организации Союз добровольцев Донбасса Александр Бородай собирается принять участие в праймериз "Единой России".

Бородай планирует побороться за статус кандидата от ЕР в Государственную думу от Ростовской области, информирует "Коммерсант".

"Ъ" добавляет, что российское гражданство и, как следствие, возможность участия в голосовании есть у более полумиллиона жителей как ДНР, так и ЛНР.

10 мая "Единая Россия" заключила соглашение с Союзом добровольцев Донбасса: это позволит членам организации побороться за места в федеральном парламенте от ЕдРа.