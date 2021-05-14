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10:55

"Открытые медиа": Не менее 40 сотрудников метро Москвы лишились работы из-за митингов

фото ЗакС политика "Открытые медиа": Не менее 40 сотрудников метро Москвы лишились работы из-за митингов

Ввиду участия в несанкционированных протестах и регистрации на сайте сторонников Алексея Навального не менее сорока сотрудников московского метрополитена лишились своей работы, поделился в разговоре с "Открытыми медиа" зампредседателя независимого профсоюза ГУП "Московский метрополитен" Василий Шеляков.

"Мы пока не обо всех знаем, только ко мне обратились около 40 человек. Приходят расчеты даже людям, которые находятся на больничном", - уточнил он.

Не так давно об увольнении двух человек из штата метро из-за митингов рассказывал "Дождь".

По словам Шелякова, работникам подземки предлагают увольнение по соглашению сторон, а в случае отказа грозят расторжением трудового договора по статье за прогулы - даже если их не было. В то же время в паблике профсоюза "ВКонтакте" указывается, что на данный момент по фиктивным прогулам и нарушениям из ГУП "Московский метрополитен" было уволено свыше 150 человек.

В неформальном разговоре, пишут ОМ, сотрудникам метро в качестве причины освобождения от должности называли протесты и поддержку оппозиционера.

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