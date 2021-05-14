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11:33

Уличному освещению Петербурга исполнилось 300 лет

фото ЗакС политика Уличному освещению Петербурга исполнилось 300 лет

Освещению Северной столицы сегодня, 14 мая, исполняется 300 лет, отчитался петербургский глава Александр Беглов, слова которого ретранслирует пресс-служба Смольного.

Приказ о содержании уличных фонарей в мае 1721 года подписал император Пётр I.

Беглов поблагодарил за труд ветеранов отрасли и действующих работников компании "Ленсвет", которая занимается обслуживанием городского освещения.

"За 300 лет был пройден большой путь - от масляных фонарей до светодиодов. Современная система наружного освещения - одна из крупнейших не только в России, но и в мире", - сообщил Беглов.

Грамотный подход специалистов к вечернему световому оформлению города на Неве подтверждают победы в конкурсе World Travel Awards, заключил губернатор.


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