Беглов вручил молодым семьям сертификаты на приобретение жилья в Кронштадте

Петербургский градоначальник Александр Беглов вручил двадцати молодым семьям, участвующим в программе "Молодёжи - доступное жильё", сертификаты на приобретение квартир на территории Кронштадта, информирует 78.ru.

В церемонии также поучаствовали глава Жилищного комитета Виктор Борщев и руководитель администрации Кронштадтского района Олег Довганюк.

Беглов отметил масштабные работы по модернизации жилой среды, проводимые на острове Котлин. Среди задумок - строительство новой развязки, ремонт трёх фортов и городской набережной.

"Через 3-5 лет Кронштадт будет самым красивым и комфортным городом для жизни", - подчеркнул Беглов, добавив, что Смольный старается делать всё, чтобы молодые семьи получали жильё по льготной цене.

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