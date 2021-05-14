Миронов осудил новую редакцию законопроекта о просветительской деятельности

Корректировка кабмином резонансного законопроекта о бюрократическом контроле над просветительской деятельностью встретила принципиальную критику со стороны лидера справедливороссов Сергея Миронова. По мнению политика, уточнения правительства, сделанные к документу, лишь усилили его потенциальный отрицательный эффект. На сегодняшний день инициатива представляет собой, по его словам, "крайне двусмысленный документ с массой новых ограничений". Больше всего Миронова смущает в качестве обязательного условия для ведения просветительской деятельности наличие двухлетнего профессионального стажа.

"Получается, что талантливый старшеклассник или молодой ученый, даже если он совершил мировое открытие, уже не может прийти в школу и рассказать детям о своих достижениях. По этим нормам и ветеран войны не сможет выступить в вузе, музее или библиотеке, если у него нет просветительского "стажа". А если даже приглашенный лектор соответствует всем требованиям кабмина, ему нужно еще собрать кучу справок и пройти медосвидетельствование. Многие ли пойдут на такую волокиту?", - задался депутат риторическим вопросом.

Чиновники, уверяющие, что таким образом от просветительской деятельности хотят по максимуму "отрезать" людей, причастных к экстремистским организациям, Миронова не убеждают. Для этого, считает он, нужно четче формулировать запрет, а не вводить ценз, затрагивающий все слои общества и мало связанный с экстремизмом.

"Не нужно топить нашу науку и образование в очередной волне бюрократии, и воздвигать барьеры, о которые сами можем споткнуться", - уверен лидер эсеров.

Ранее против инициативы выступали, среди прочих, научное сообщество, Счетная палата и петербургский омбудсмен Александр Шишлов.

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