18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

13:06

"Ростех" перенёс аукцион по продаже Шуваловской усадьбы

фото ЗакС политика "Ростех" перенёс аукцион по продаже Шуваловской усадьбы

Государственная корпорация "Ростех" отложила аукцион по продаже Шуваловской усадьбы и прилегающего к ней участка в Шуваловском парке с 18 мая на месяц вперёд. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора ООО "РТ-Капитал" (дочка "Ростеха") Альберт Баков на встрече с лидером думской фракции "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым 14 мая, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. 

Баков уточнил, что пока заявок от желающих приобрести усадьбу и участок не поступало. 

На встрече присутствовали представители общественности и муниципалы, требовавшие сохранить и благоустроить парк. В частности, глава МО "посёлок Парголово" Ольга Кутыловская предложила сделать здесь заповедник. Миронов попросил обратиться к нему с письменным запросами и пообещал поднять вопрос перед президентом Владимиром Путиным. Лидер "Справедливой России" полагает, что лучшим выходом было бы, если бы государство приобрело парк в федеральную собственность. 

Отметим, продать планировалось усадьбу, включающую участок парка площадью 7,5 га и 12 зданий и сооружений общей площадью 14,8 тыс. кв.м, пять из которых относятся к объектам культурного наследия. Новая дата аукциона пока не известна.

Сергей Еремеев

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Упоминаемые персоны

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:16 Более полумиллиона петербуржцев завершили вакцинацию от коронавируса

14:54 За применение насилия к силовику на митинге 23 января житель Брянска получил 160 тысяч рублей штрафа

14:39 Глава комфина Корабельников увеличил годовой доход до 5 млн рублей

14:37 Турчак предложил Романову сменить думский округ

14:25 В офис "Радио Свободы"* в Москве пришли приставы и опечатали помещение

14:16 В МЧС объявили штормовое штормовое предупреждение в Петербурге

13:56 В память об авторе скульптуры "Печальный ангел" на Карповке высадили плакучую иву

13:31 "Атмосфера Лондона": В новосибирской ИК зэков порадовали "английскими" телефонными будками

13:16 Минюст внес издание VTimes в реестр СМИ-иноагентов

13:06 "Ростех" перенёс аукцион по продаже Шуваловской усадьбы

12:59 Власти РФ пока не планируют ужесточать "антивирусные" меры на фоне роста числа COVID-случаев

12:50 "Левый фронт" подал в суд на Собянина из-за коронавирусных ограничений

12:36 В ЕР предложили учредить должности "интернет-судей" и "интернет-следователей"

12:15 Миронов осудил новую редакцию законопроекта о просветительской деятельности

11:57 Беглов вручил молодым семьям сертификаты на приобретение жилья в Кронштадте

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru