"Ростех" перенёс аукцион по продаже Шуваловской усадьбы

Государственная корпорация "Ростех" отложила аукцион по продаже Шуваловской усадьбы и прилегающего к ней участка в Шуваловском парке с 18 мая на месяц вперёд. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора ООО "РТ-Капитал" (дочка "Ростеха") Альберт Баков на встрече с лидером думской фракции "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым 14 мая, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Баков уточнил, что пока заявок от желающих приобрести усадьбу и участок не поступало.

На встрече присутствовали представители общественности и муниципалы, требовавшие сохранить и благоустроить парк. В частности, глава МО "посёлок Парголово" Ольга Кутыловская предложила сделать здесь заповедник. Миронов попросил обратиться к нему с письменным запросами и пообещал поднять вопрос перед президентом Владимиром Путиным. Лидер "Справедливой России" полагает, что лучшим выходом было бы, если бы государство приобрело парк в федеральную собственность.

Отметим, продать планировалось усадьбу, включающую участок парка площадью 7,5 га и 12 зданий и сооружений общей площадью 14,8 тыс. кв.м, пять из которых относятся к объектам культурного наследия. Новая дата аукциона пока не известна.

Сергей Еремеев