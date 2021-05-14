18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

13:16

Минюст внес издание VTimes в реестр СМИ-иноагентов

фото ЗакС политика Минюст внес издание VTimes в реестр СМИ-иноагентов

Созданное летом 2020 года издание VTimes* российский Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов, о чем сообщается на сайте министерства.

Костяк этого издания составила старая редакция "Ведомостей", не нашедшая общего языка с Андреем Шмаровым, возглавившим газету прошлым летом. Журналисты, в частности, жаловались на цензуру и не соглашались с новой редакционной политикой. Проект VTimes*, зарегистрированный в Нидерландах, существует за счет добровольных пожертвований и рекламы.

Ранее этой весной в реестре СМИ-иноагентов Минюста оказалось интернет-издание "Медуза"*, зарегистрированное в Латвии. Почти сразу это обстоятельство привело к оттоку рекламодателей, из-за чего издание открыло краудфандинговую кампанию, подвергнувшуюся хакерской атаке.

*СМИ, выполняющее функции иноагента

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:54 За применение насилия к силовику на митинге 23 января житель Брянска получил 160 тысяч рублей штрафа

14:39 Глава комфина Корабельников увеличил годовой доход до 5 млн рублей

14:37 Турчак предложил Романову сменить думский округ

14:25 В офис "Радио Свободы"* в Москве пришли приставы и опечатали помещение

14:16 В МЧС объявили штормовое штормовое предупреждение в Петербурге

13:56 В память об авторе скульптуры "Печальный ангел" на Карповке высадили плакучую иву

13:31 "Атмосфера Лондона": В новосибирской ИК зэков порадовали "английскими" телефонными будками

13:16 Минюст внес издание VTimes в реестр СМИ-иноагентов

13:06 "Ростех" перенёс аукцион по продаже Шуваловской усадьбы

12:59 Власти РФ пока не планируют ужесточать "антивирусные" меры на фоне роста числа COVID-случаев

12:50 "Левый фронт" подал в суд на Собянина из-за коронавирусных ограничений

12:36 В ЕР предложили учредить должности "интернет-судей" и "интернет-следователей"

12:15 Миронов осудил новую редакцию законопроекта о просветительской деятельности

11:57 Беглов вручил молодым семьям сертификаты на приобретение жилья в Кронштадте

11:46 В Петербурге прошла акция в поддержку преследуемых антифашистов

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru