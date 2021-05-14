Минюст внес издание VTimes в реестр СМИ-иноагентов

Созданное летом 2020 года издание VTimes* российский Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов, о чем сообщается на сайте министерства.

Костяк этого издания составила старая редакция "Ведомостей", не нашедшая общего языка с Андреем Шмаровым, возглавившим газету прошлым летом. Журналисты, в частности, жаловались на цензуру и не соглашались с новой редакционной политикой. Проект VTimes*, зарегистрированный в Нидерландах, существует за счет добровольных пожертвований и рекламы.

Ранее этой весной в реестре СМИ-иноагентов Минюста оказалось интернет-издание "Медуза"*, зарегистрированное в Латвии. Почти сразу это обстоятельство привело к оттоку рекламодателей, из-за чего издание открыло краудфандинговую кампанию, подвергнувшуюся хакерской атаке.

*СМИ, выполняющее функции иноагента