В память об авторе скульптуры "Печальный ангел" на Карповке высадили плакучую иву

В первую годовщину со дня смерти петербургского скульптора Романа Шустрова, жизнь которого забрал коронавирус, его близкие и друзья посадили на набережной карповки плакучую иву. Дерево появилось в непосредственной близи от памятника "Печальный ангел", созданного Шустровым и посвященного всем жертвам продолжающейся пандемии коронавируса, о чем пишет портал MR7.

По мнению Ольги Шустровой, матери вдовы скульптора Марии Касьяненко, ива призвана напоминать о сильной любви Романа и Марии, которые не могли жить друг без друга. 27 апреля нынешнего года Касьяненко, занимавшаяся живописью, добровольно ушла из жизни. На встрече была продемонстрирована одна из ее работ. В планах друзей семьи - сделать из мастерской, в которой работали муж и жена, мемориальное пространство.

Отметим, что церемония открытия "Печального ангела" в марте прошла со скандалом: городские чиновники поспешили в последний момент опередить общественников, инициировавших установку.

фото: Галина Артеменко