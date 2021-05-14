В МЧС объявили штормовое штормовое предупреждение в Петербурге

В пятницу, 15 мая, в Северной столице местами ожидаются кратковременные дожди, а в некоторых районах ливни и грозы, оповестили в МЧС по региону. Кроме того, не исключены порывы сильного ветра.

В случае обозначенных превратностей стихии спасатели призывают петербуржцев отключать электроприборы, покинуть открытую местность, обходить рекламные конструкции и деревья.

"Машину поставьте в гараж, а при отсутствии гаража припаркуйте машину вдали от деревьев, а также вдали от слабо укреплённых конструкций", - обратились к горожанам в МЧС.

Ведущий специалист "Центра ФОБОС" Михаил Леус ранее отмечал, что сегодня город на Неве накроют кратковременные дожди.

"На погоду Северной столицы окажет влияние периферия циклонического вихря. Однако температурный фон по-прежнему будет немного (на 1–2°) выше нормы. Температура воздуха +19…+21°, по области +17…+22°. Ветер юго-восточный 3–8 м/с", - уведомил он подписчиков в Facebook.

Согласно прогнозу, завтра, 15 мая, Петербург ожидает грозу.