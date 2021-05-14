В офис "Радио Свободы"* в Москве пришли приставы и опечатали помещение

В столичный офис издания "Радио Свобода"* приехали судебные приставы, извещает "Медуза"**, ссылаясь на источники.

Причина визита приставов уточняется. "Дождь" пишет, что они опечатали помещение и уехали.

Добавим, что по состоянию на апрель 2021 года Роскомнадзор составил на издание и его руководителя Андрея Шарого 390 административных протоколов ввиду отсутствия в публикациях маркировки иноагента.

13 мая столичный Тверской суд отменил "Радио Свободе" 140 штрафов, отправив дела на пересмотр. Другие 117 штрафов на общую сумму 28,8 млн рублей суд решил оставить в силе.

*"Радио Свобода" включено Министерством юстиции РФ в перечень СМИ-иноагентов

**"Медуза" включена Министерством юстиции РФ в перечень СМИ-иноагентов