Турчак предложил Романову сменить думский округ

Депутат Государственной думы от "Единой России", представляющий Фрунзенский и Колпинский районы Петербурга, на новый парламентский срок может пойти по округу № 211 (Невский и часть Центрального района), сообщили в партии власти.

Предложение участвовать во внутрипартийных праймериз по этой территории депутату сделал секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак на встрече в пятницу, 14 мая. В нынешнем созыве Госдумы 211 округ представляет другой единоросс Игорь Дивинский.

"Благодарю Вас и партию за высокую оценку моей работы и за оказанное доверие, приложу все силы, чтобы заслужить доверие жителей Центрального и Невского районов Петербурга. 217 округ, в том числе, мою малую родину, Колпинский район, я не оставлю без своей заботы", - передали слова Романова в партии.

Депутат пообещал, что его приемные в Колпинском и Фрунзенском районах продолжат работать.

На участие в праймериз по округу № 211 уже заявились члены ЕР Иван Лукин и Вячеслав Шаповалов, а также сторонник партии Богдан Балюк. Подробнее о предварительном голосовании, прием заявок на участие в котором заканчивается 14 мая, читайте в материале ЗАКС.Ру.

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