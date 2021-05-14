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15:24

Председатель КГА Григорьев заработал за год 3,7 млн рублей

фото ЗакС политика Председатель КГА Григорьев заработал за год 3,7 млн рублей

Комитет по градостроительству и архитектуре 14 мая опубликовал отчет о доходах и имуществе своих сотрудников за 2020 год. Заработок председателя комитета Владимира Григорьева за год по сравнению с 2019 годом уменьшился с 4,1 млн до 3,7 млн рублей. Еще у Григорьева пополнилась коллекция ретро-автомобилей. К раритетной "Волге" ГАЗ 21Р, которую перестали выпускать в 1970 году, прибавился ВАЗ 21061. Список недвижимости главы КГА остался прежним: два земельных участка общей площадью 3,5 тысяч кв. м, квартира площадью 162 кв. м и два гаража. Декларация его жены выглядит менее патриотично. Она избавилась от Mercedes ML 3504 MATIC и оставила Range Rover, как и оставила в собственности доли в объектах недвижимости в Латвии: апартаментах, подсобном помещении и автостоянке. Доход супруги за 2020 год составил 26 млн рублей, что на 4,6 млн меньше, чем годом ранее. 

Самый высокий доход среди сотрудников комитета оказался у Александра Мюльберга, начальника отдела генерального плана. За 2020 год он заработал 5,7 млн рублей, хотя годом ранее он отчитался о заработке в 1,6 млн рублей. Недвижимость или транспортное средство он не продавал. Он владеет квартирой в 40 кв. м и автомобилем Mitsubishi Lancer, которые были указаны и в декларации за 2019 год. Похожий скачок в доходе есть и у начальника отдела экономического планирования Виктории Овчинниковой, которая заработала 5,3 млн рублей, хотя в 2019 году на той же должности она заработала лишь 1,2 млн рублей. В отличии от Мюльберга, недвижимости у нее прибавилось. Овчинникова стала владельцем доли в квартире площадью 24 кв. м. 

Первый заместитель председателя Александр Тетерин за 2020 год заработал 2,9 млн рублей, что лишь на полмиллиона больше, чем в 2019 году. Однако, это все равно больше, чем доход другого зампреда Максима Стененко. У него за год вышло 2,6 млн рублей. Других изменений в декларациях зампредов нет. 

Главный специалист судебно-правового отдела Ася Долгушева заработала 2,4 млн рублей. Ее доход по сравнению с 2019 годом увеличился в два раза. Еще Долгушева пересела c Toyota RAV 4 на Subaru Forester. Столько же заработали начальник юридического управления Елена Щедрова и специалист отдела планировки управления Маргарита Менщикова, правда, последней удалось заработать в два раза больше, чем в 2019 году, а у Щедровой ситуация сложилась иначе. Ее доход с 2019 года упал на 1,5 млн рублей. 

Самый крупный автопарк среди сотрудников КГА оказался оказался у советника председателя Владимира Жукова. Он, как и прошлом году, владеет двумя автомобилями Hyundai Santa Fe Grand, катером Silver Shark, гребной лодкой "Онега" и авоприцепами. За 2020 год он заработал 1,6 млн рублей. 

Константин Леньков

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