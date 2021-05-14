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17:19

В Петербурге прошла акция против некачественного питания в школах

фото ЗакС политика В Петербурге прошла акция против некачественного питания в школах

Активисты движения "Молодой Петербург" сделали темой своего очередного уличного выступления некачественное школьное питание в школах и детских садах, проведя несколько пикетов у образовательных учреждений Пушкинского района.

На их плакатах упоминались названия компаний, становившихся фигурантами антимонопольных дел, порой в искаженном варианте. Активисты винят несколько фирм в недобросовестном отношении к делу и сетуют на предельную непрозрачность этого рынка, приводящую к картельным сговорам и, как следствие, экономии на продуктах. При этом проверки надзорных органов, как полагают протестующие, превращаются в театрализованную формальность, поскольку школы о них, как правило, предупреждаются заранее.

"Система работает таким образом, что комбинатам, как максимум, грозит штраф и требование об устранении нарушений. Вот и получается, что некоторые недобросовестные поставщики, после того, как их слегка пожурили, продолжают благополучно работать и травить детей", - описала проблему пикетчица.

По мнению "Молодого Петербурга", родителям стоит серьезнее отнестись к тревожному явлению и активнее добиваться наказания для недобросовестных поставщиков и организаторов питания, поскольку, к сожалению активистов, иных рычагов давления сегодня фактически не имеется.

фото: Молодой Петербург / ВКонтакте

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