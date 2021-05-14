МО "Юнтолово" ищет автомобиль за 1,7 млн рублей

Администрация муниципального образования "Юнтолово" 14 мая опубликовало на сайте госзакупок извещение о проведении электронного аукциона на поставку легкового автомобиля для нужд муниципалитета. На транспортное средство готовы потратить 1,7 млн рублей. Получить автомобиль хотят до 1 июля 2021 года.

В "Юнтолово" ищут четырехдверный седан серебристого цвета. Автомобиль должен разгоняться до "сотни" не более, чем за 10,6 секунд и развивать скорость до 205 км/час. Объем двигателя не должен превышать двух литров. Из дополнительных функций в автомобиле должны быть установлены передние и задние датчики парковки, задние фонари со светодиодами, многофункциональный руль из кожи и круиз-контроль.

За 1,7 млн рублей МО "Юнтолово" хочет приобрести новое, не бывшее в использовании транспортное средство. Заявки будут приниматься до 24 мая.

Константин Леньков