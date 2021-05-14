Смольный выселил портивший нервы жителям Рубинштейна бар "Проходимец"

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) освободили от мебели и атрибутов подвальное помещение на улице Рубинштейна, 8, где до недавних пор был открыт доставлявший множество невзгод местным жителям бар "Проходимец", известили в пресс-службе ведомства.

В конце апреля специалисты ККИ провели проверку заведения, которая показала, что оно незаконно занимает принадлежащие городу площади.

Так как никого из персонала внутри бара не было, работники комитета самостоятельно вывезли всю технику и мебель.

Напомним, ранее ЗАКС.Ру писал, что жителям дома, в котором находился "Проходимец", удалось наконец самим добиться "справедливости", перерезав провода шумному питейному заведению.

ККИ уже предпринимал попытку выселить бар, однако он втайне от властей открылся вновь.

Добавим также, ЗАКС.Ру рассказывал, как жители района борются с нелегальной продажей алкоголя на улице Рубинштейна.

Фото: пресс-служба ККИ