Макаров не будет участвовать в выборах в ЗакС

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров снимает свою кандидатуру на праймериз "Единой России" в городской парламент, сообщила "Фонтанка" 14 мая со ссылкой на источник в партии.

По данным издания, на совещании с руководством "Единой России" было принято решение о том, что действующий председатель ЗакСа на сентябрьских выборах возглавит региональный список ЕР в Государственную думу.

Отметим, что страница спикера ЗакСа исчез с сайта праймериз "Единой России" в городской парламент, но осталась в разделе, посвященном думскому предварительному голосованию.

Информацию о снятии Макарова с праймериз в Заксобрание ЗАКС.Ру подтвердили в федеральной пресс-службе партии "Единая Россия". В управлении информации городского парламента ЗАКС.Ру сведения пока никак не прокомментировали. Руководитель управления Елена Гаврищука не стала отвечать на телефонные звонки и сообщения в мессенджере.

Напомним, Макаров неоднократно заявлял о намерении переизбираться в Заксобрание. Однако 27 апреля подал документы на участие в думских праймериз. Этому предшествовали заявления губернатора Александра Беглова и секретаря генерального совета "Единой России" Андрея Турчака о том, что опыт Макарова необходим в федеральном парламента.

Ровно через неделю, 4 мая, спикер Заксобрания заявился и на праймериз в региональный ЗакС. При этом он пообещал попросить президиум регионального политсовета партии позволить ему возглавить общегородскую часть списка партии на выборах в ЗакС.

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