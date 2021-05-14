Переболевшие коронавирусом петербуржцы сдали более 1000 литров "антиковидной" плазмы

За год петербургские медицинские учреждения смогли собрать более 1000 литров плазмы у доноров-петербуржцев, которые переболели коронавирусом и имели к нему антитела, сообщает пресс-служба Смольного. Занимались этим Городская станция переливания крови, Городская больница святого Георгия и городская многопрофильная больница №2.

Наиболее активные доноры принимали участие в сдаче крови более пяти раз, а всего с мая прошлого года таких процедур было проведено более 1600. В результате, на сегодняшний день, специалисты характеризуют запас "здоровой" плазмы в городе как достаточный для переливания тяжелым и среднетяжелым больным. Переливания плазмы, взятой у доноров-реконвалесцентов COVID-19, практиковали примерно в десяти учреждений здравоохранения. Впервые этк процедуру совершили в стенах сестрорецкой больницы №40.