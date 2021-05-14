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17:57

Переболевшие коронавирусом петербуржцы сдали более 1000 литров "антиковидной" плазмы

фото ЗакС политика Переболевшие коронавирусом петербуржцы сдали более 1000 литров "антиковидной" плазмы

За год петербургские медицинские учреждения смогли собрать более 1000 литров плазмы у доноров-петербуржцев, которые переболели коронавирусом и имели к нему антитела, сообщает пресс-служба Смольного. Занимались этим Городская станция переливания крови, Городская больница святого Георгия и городская многопрофильная больница №2.

Наиболее активные доноры принимали участие в сдаче крови более пяти раз, а всего с мая прошлого года таких процедур было проведено более 1600. В результате, на сегодняшний день, специалисты характеризуют запас "здоровой" плазмы в городе как достаточный для переливания тяжелым и среднетяжелым больным. Переливания плазмы, взятой у доноров-реконвалесцентов COVID-19, практиковали примерно в десяти учреждений здравоохранения. Впервые этк процедуру совершили в стенах сестрорецкой больницы №40.

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