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17:59

Роскомнадзору удалось убедить Twitter в приоритетном порядке удалять "запрещённый" контент

фото ЗакС политика Роскомнадзору удалось убедить Twitter в приоритетном порядке удалять "запрещённый" контент

В Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций поделились впечатлениями после встречи с представителями Twitter.

"Администрация соцсети выразила готовность в приоритетном порядке удалить или заблокировать противоправную информацию, выявленную Роскомнадзором (детскую порнографию, сообщения с пронаркотическим и суицидальным контентом, иные, в том числе экстремистского толка, материалы)", - указывается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Роскомнадзора.

При этом отечественный интернет-регулятор по-прежнему проводит проверку сервиса микроблогов, поэтому решение о продлении ограничительных мер, введённых в его отношении, будет принято позднее.

Представители администрации Twitter, в свою очередь, отчитались перед РКН об удалении противоправного контента.

Напомним, Роскомнадзор с 10 марта ограничил скорость доступа к соцсети из-за неудаления еще ряда постов по требованию регулятора. В РКН тогда пригрозили блокировкой Twitter к середине апреля, если запрещенный контент не будет удален, но позже решили просто продлить ограничения до 15 мая.

В апреле мировой суд оштрафовал Twitter почти на 9 млн рублей по трем протоколам из-за того, что соцсеть не удалила посты с призывами к участию в акциях протеста 23 и 31 января. 

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