Матвиенко считает правильным указывать на упаковке продуктов цену производителя

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с новой идеей, касающейся сферы торговли и потребления. Для того, чтобы покупатель лучше себе представлял себе устройство экономики и затраты производителя, она считает правильным писать на той или иной упаковке цену, в которую производителю обошлось создание товара.

"Чтобы человек, который приходит в магазин, понимал, что за свой тяжелый труд сельхозработник получил пять рублей, а потребителю она предлагается за 20 рублей", - цитирует ее, как она сама выразилась "фантазию", РИА "Новости".

Она выступает за то, чтобы "все было соразмерно", даже с учетом таких неизбежных расходов, как логистика. По мысли женщины, в зависимости от разницы цен предлагаемое ею нововведение имело бы эффект в любом случае.

"Люди бы с пристрастием относились (в этом случае) к продавцам сельхозпродукции", - рассудила Матвиенко.

Полтора года назад чиновница, рассуждая о потреблении, предлагала оснастить магазины специальными лупами, поскольку, по ее мнению, производители склонны писать важные вещи на упаковке товара крайне мелким шрифтом.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.