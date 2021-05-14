Конфисахор: Состав ЗакСа достаточно сильно поменяется

Депутаты из числа "близкого круга" спикера Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова скорее всего не смогут сохранить за собой те посты в городском парламенте, которые занимают сейчас, считает доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор.

- Я думаю, что состав ЗакСа достаточно сильно поменяется, - заявил политолог в разговоре с ЗАКС.Ру. - Будет сильно отформатированный состав в смысле исполняемых депутатами функций.

Макаров после ухода в Госдуму, наверняка, попытается сохранить в Петербурге свои властные рычаги, однако сделать ему это будет непросто, считает Конфисахор.

- Если посмотреть на реальность, как правило, когда политик уходит, номинально он остается статусным, значимым и его все помнят, но в реальности уже мало что может сделать, - отметил политический психолог.

Напомним, в последний день подачи заявок Макаров отозвал свою кандидатуру на участие в праймериз "Единой России" в ЗакС и остался только среди кандидатов на выдвижение в Госдуму.

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