Глава Курортного района Забайкин заработал за год 2,9 млн рублей

На сайте администрации Петербурга 14 мая были опубликованы сведения о доходах сотрудников администрации Курортного района за 2020 год. Глава района Александр Забайкин заработал 2,9 млн рублей. Забайкин владеет долей в квартире площадью 54 кв. м. В декларации главы района также указан автомобиль Chevrolet Cruze KL1j. Его жена за 2020 год заработала 873 тысячи рублей. Будучи еще и.о. председателя комитета по делам записи гражданского состояния Забайкин задекларировал доход за 2019 год в размере 2,2 млн рублей. На должности главы администрации Курортного района в 2019 году его предшественница Наталья Чечина, которую губернатор назначил на пост председателя горизбиркома в ноябре 2020 года, отчитывалась о доходе в 3,2 млн рублей.

Первый заместитель главы администрации Сергей Алексеев заработал 2 млн рублей, увеличив доход с 2019 года на 700 тысяч рублей. Другой заместитель главы Юрий Белокопытов заработал больше своего коллеги - 2,2 млн рублей, как и в 2019 году. В собственности у него земельный участок площадью 1417 кв. м и внедорожник Jeep Grand Cherokee.

Самый высокий доход за год показала Яна Севалкина, начальник сектора государственной социальной и бытового помощи отдела социальной защиты населения. Она отчиталась о 6,6 млн рублей, заработанных за 2020 год, хотя еще в 2019 году ее доход был в шесть раз меньше. Из декларации пропала квартира площадью 47 кв. м, но появился земельный участок площадью 1000 кв. м.

Рекордное количество объектов недвижимости в собственности оказалось в семье начальника планово-финансового отдела Марии Емельянчик. Во владении семьи Емельянчик числятся три квартиры общей площадью 190 кв. м, шесть земельных участков площадью 6,7 тысячи кв. м, садовый дом, два машиноместа и кладовая.

Самое необычное транспортное средство задекларировала начальник сектора экологии отдела благоустройства и экологии Елена Посохова - самодельную мотолодку, которую чиновница указывала еще в отчете 2019 года. Тяга к водному транспорту есть и у ее мужа, но он предпочел серийную мотолодку NordSilver MX-32 00K16. Автомобиль Mazda 6, о котором он отчитывался в 2019 году, ему больше не принадлежит.

Константин Леньков / фото: gov.spb.ru